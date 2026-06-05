ニトリは、「ペルチェ式除湿機NR-CS08KW」を2026年6月上旬より一部のニトリ店舗およびニトリネットにて販売開始した。価格は9,990円。 （関連：【画像】リビングは勿論、クローゼットや玄関の隙間に置けるスリム除湿機） 本商品は、置き場所に困らないコンパクトサイズを追求したスリム除湿機。B4サイズの設置スペースがあれば置くことができ、幅は約9.1cmとスリムな形状となっている。寝室や脱衣所、玄関のほか