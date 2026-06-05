茨城ロボッツは6月5日、鶴巻啓太が双方合意の上で退団することを発表した。鶴巻は移籍先が決定しているため、Bリーグの自由交渉選手リストには公示されない。 茨城県出身で現在30歳の鶴巻は、190センチ90キロのシューティングガード兼スモールフォワード。幕張総合高校、中央大学を経て、2018－19シーズンに特別指定選手として茨城へ加入すると、在籍通算8シーズン目の「