くすりの窓口は後場急上昇している。きょう正午ごろ、取得総数１１万５０００株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．００％）、取得総額３億円を上限とする自社株買いを行うと発表しており、好感した買いが集まっている。取得期間は６月８日から１２月７日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで実施する。 出所：MINKABU PRESS