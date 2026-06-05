三井海洋開発が反発している。同社は４日、ノルウェーの燃料電池システム会社であるエルド・エナジーと、浮体式海洋石油・ガス生産貯蔵積出設備（ＦＰＳＯ）向けの高効率１．２メガワット級固体酸化物形燃料電池（ＳＯＦＣ）＋二酸化炭素（ＣＯ２）回収設備統合システムの開発に関する基本合意書（ＭＯＵ）を締結したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 このＭＯＵに基づき、エルド・エナジӦ