アクシアルリテイリングが堅調。午前中に発表した５月度の月次業績で、１００％子会社である食品スーパーの既存店売上高が前年同月比２．４％増と２カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。客単価が同２．９％増と牽引した。なお、全店売上高は同３．２％増だった。 出所：MINKABU PRESS