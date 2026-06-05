ウエニ貿易が展開するキャラクターコラボ専門ブランド「GARRACK（ギャラック）」より、アニメ『鬼滅の刃』の日本製機械式時計の新モデルとして、不死川玄弥モデルと栗花落カナヲモデルが発売されることが発表された。6月5日より予約を開始し、7月3日に発売する。一部店舗では先行発売も実施する。 （関連：【画像】職人によって一つ一つ彩色2モデルの外観） 本シリーズは、日本の伝統工芸「金沢箔」を文字盤に