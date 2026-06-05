開催：2026.6.5 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 6 - 8 [ロイヤルズ] MLBの試合が5日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとロイヤルズが対戦した。 ツインズの先発投手はアンドルー・モリス、対するロイヤルズの先発投手はセス・ルーゴで試合は開始した。 1回表、4番 サルバドール・ペレス 3球目を打ってライトへの犠牲フライでロイヤルズ得点 MIN 0-1 KC