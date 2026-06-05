開催：2026.6.5 会場：チェース・フィールド 結果：[Dバックス] 3 - 2 [ドジャース] MLBの試合が5日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとドジャースが対戦した。 Dバックスの先発投手はライン・ネルソン、対するドジャースの先発投手はジャスティン・ウロブレスキで試合は開始した。 5回表、7番 ライアン・ウォード 6球目を打ってセンターへのタイムリ&#1254