カシオ計算機株式会社は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」と、スマートフォンのカメラを活用した対戦型ブロックチェーンゲームアプリ「SNPIT（スナップイット）」のコラボレーションを発表した。6月17日（水）より、特別仕様の「G-SHOCKカメラ」を生成できるNFTアイテム「G-SHOCKミントスクロール」を数量限定で販売する。 SNPITは、カメラNFTを活用して撮影を行うことで独自のポイント（報酬）を獲