タイムマシンが運営するイヤホン・ヘッドホン専門店「e☆イヤホン」は7月11〜12日の11〜18時に、イヤホン・ヘッドホンを中心としたポータブルオーディオの試聴＆体験イベント「ポタフェス 2026夏 秋葉原」を、ベルサール秋葉原（東京都千代田区）の地下1階・1階・2階、および秋葉原コンベンションホール（東京都千代田区）の2階にて開催する。入場は無料で、事前登録不要。●入場無料＆事前登録不要で誰でも気軽に参加可能今回