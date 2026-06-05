【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月5日19時から『それSnow Manにやらせて下さい』2時間スペシャルが放送。今回は『それスノ』版「未成年の主張」第5弾と「立入禁止企画」の第7弾がオンエアされる。 ■向井＆ラウールが高校生と「オドロウゼ！」替え歌を披露!? 『それスノ』版「未成年の主張」第5弾では、向井康二とラウールが埼玉県の西武台高等学校・西武台新座中学校へ。今回も、生徒たちが校舎の屋