5日13時現在の日経平均株価は前日比1066.64円（-1.58％）安の6万6404.05円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1226、値下がりは314、変わらずは18と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は455.56円の押し下げで東エレク がトップ。以下、アドテスト が334.28円、イビデン が88.83円、京セラ が60.88円、信越化 が57.16円と続いている。 プラス寄与度トップはＴＤＫ で