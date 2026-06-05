中国メディアの環球網は3日、「日本円はなぜ『最弱通貨』にまで落ちたのか」との記事を掲載した。記事は、米シンクタンク・ブルッキングス研究所のロビン・ブルックス研究員が先日、「日本円はトルコリラを下回り世界最弱の通貨になった」と指摘したことが波紋を広げていると言及。国際決済銀行（BIS）のデータによると、日銀が変動相場制へ移行した1973年以降、日本円の実質実効為替レートは過去最低水準に落ち込む一方、トルコリ