世界最高峰のアクションスポーツの賞金大会「Ｘゲームズ」の千葉大会。７月４、５日に千葉市の幕張メッセで行われるこの大会のスケートボード女子ストリートに織田夢海（ゆめか）（１９、サンリオ）が出場する。世界のトップスケーターの一人である彼女は、その「代名詞」とも言えるトリックを捨てて、新たな一歩を踏み出そうとしている。（デジタル編集部古和康行）「もう、最年長くらいになっちゃいましたね」彼女は若い