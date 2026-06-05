欧州12F路線の夏の大一番、キングジョージ6世＆クイーンエリザベスS（G1、7月25日、アスコット芝2390メートル）にマスカレードボール（牡4＝手塚久、父ドゥラメンテ）、ヴェルテンベルク（牡6＝宮本、父キタサンブラック）と2頭の日本馬が参戦を予定している。マスカレードボールは昨年、天皇賞・秋を制し、続くジャパンC、今年初戦のクイーンエリザベス2世C（香港）と続けて2着に入っている。ヴェルテンベルクは前走天皇賞・