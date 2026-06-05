今シーズンの結果を報告する川崎ブレイブサンダースの川崎社長（右から２人目）＝３日、川崎市役所バスケットボール男子のＢリーグ１部（Ｂ１）川崎ブレイブサンダースの米須玲音選手らが３日、川崎市役所を訪れ、福田紀彦市長に今シーズンの結果を報告した。今季はチーム史上初めて、監督の途中交代に踏み切ったが、浮上のきっかけをつかめず、３年連続でチャンピオンシップ（ＣＳ）進出を逃した。来季は、選手報酬の総額に