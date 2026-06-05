【ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」】 6月12日より販売予定 日本マクドナルドは、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」およびほんのハッピーセット「マリオの大ぼうけん」を6月12日より期間限定で販売する。 現在公開中の映画「ザ・スーパー