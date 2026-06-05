【ユニクロ】で今ジワジワと人気を集めている「2,990円パンツ」。ユニクロ公式サイトでは★4.3の高評価レビューが集まっており、SNSでも着用投稿が増えている注目アイテムです。リネン混ならではの軽やかな素材感と、ラクなはき心地も人気の理由のようです。今回は、ファッショニスタ達による実際の着用感やシルエット、レビューをもとにその魅力をご紹介していきます。 暑い夏に頼れるリネン混パンツ 【ユ