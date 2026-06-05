筆者の知人のA子が巻き込まれた、近隣トラブルの実話です。A子の家の近所にできた「BBQ可能」な民泊施設。夜間の騒音やゴミ問題が酷く、町内会から何度も苦情を入れていましたが、オーナーは利益優先で全て無視していました。しかしある夜、宿泊客の不始末からついに「最悪の事態」が発生。身勝手なオーナーに痛快な鉄槌が下されることになります。 事前説明会での警告を無視！ 強行オープンし