カジュアルの代名詞であるデニムが、今シーズンはモードで自由な表情へと進化。職人技が光る緻密な刺繍を施したビスチェや、燕尾服をモチーフにした独創的なシルエットのシャツなど、纏うだけでスタイルが完成する主役級のアイテムが勢揃いします。 【ジャーナル スタンダード】オーバーサイズで抜け感のある着こなしができるシャツ 「ライトオンスデニムシャツ」\16,500