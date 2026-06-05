TBSの南後杏子アナウンサー(25)が孫悟空にふんしたショットを公開した 【写真】かめはめ波のポーズが決まりすぎてかわいい 南後アナは2日に更新したインスタグラムで「オッス！オラ南悟空！先週水曜日のラヴィット!みてくれてありがとな!! #ラヴィット」と番組について投稿した。 コメント欄には「かわいすぎる」「かわいい～載せてくれてありがと不二家の真子ちゃんとのコラボお待ち