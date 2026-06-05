左から金ちゃん、小堀裕之、山根良顕、野々村友紀子、本並健治、後上翔太（C）MBS 野々村友紀子が、６月７日22時から放送の「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系全国ネット）に出演。テーマは『妻がなぜ怒るのか分からない夫たちの悩み解決SP』。夫たちが日頃から抱く「なぜそこまで怒るの？」という疑問の裏にある、妻たちの真のメッセージを完全解剖していく。現代の日本社会で多くの家庭が直面する永遠のテーマ「夫婦