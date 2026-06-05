開業予定は8年後の2034年だという。先日、千葉市がロッテ、イオンモールとともに明らかにしたマリン新球場だ。【吉井氏コラム】ロッテ藤原恭大に覚醒の兆し 3年間で取り組ませたのは「自分のプレーの振り返り」だったイオンなどの民間企業から出資を募ることでドーム型計画を検討。昨今の物価高もあり、総工費は日本ハムのエスコンフィールド北海道（23年開業）の600億円を超える1000億円を見込む。幕張地区一帯をボールパーク