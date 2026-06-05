菅原由勢が吉田麻也の電撃合流に言及北中米ワールドカップ（W杯）に向けてメキシコ・モンテレイで事前キャンプを行っている日本代表は現地時間6月4日、練習を実施した。練習後に取材に応じたDF菅原由勢は、サポートプレーヤーとして帯同することが決まったDF吉田麻也について「ただのお客さんとして来ていない」と語り、ベテランの存在感を明かした。事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイで、山本昌邦技術委員長が現地時間5日