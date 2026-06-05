尾上松也、北山宏光らが共演する鈴木おさむ脚本・演出舞台『桶狭間の義経』が10月より、大阪・仙台・東京・福岡にて上演されることが決定。スタッフ・キャストのコメントが到着した。【写真】あふれだす色気がすごい！北山宏光、インタビュー撮りおろしショット鈴木おさむが脚本・演出を手掛ける本作は、源義経が時空を超えて戦国時代に現れ、織田信長の軍師として活躍するという壮大な物語。歴史上の超人気人物、源義経と