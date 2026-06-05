長野県内の去年1年間の出生数は9873人で、初めて1万人を割ったことがわかりました。厚生労働省によりますと、去年生まれた赤ちゃんの数「出生数」は、全国で「67万1236人」となり、前年に比べ1万4937人減少しました。長野県内の出生数は「9873人」で、前年に比べ640人減少しました。19年連続で過去最低を更新し、県によりますと、出生数が1万人を割ったのは統計開始以来初めてということです。また、女性1人が生涯に産む子どもの数