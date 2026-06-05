ベトナム航空は、2026年10月24日までの期間を対象とした「2026年夏季運航スケジュール」を運行中。近年旅行先として人気が高まっているベトナム中部のリゾート都市・ダナンへの直行便が拡充されています。大阪(関西)線と東京(成田)線の増便にくわえ、お得な割引キャンペーンを、世界中から注目を集めるダナンの魅力をまとめて紹介します。 ベトナム航空「2026年夏季運航スケジュール」 対象期間：2026年3月29日(日