テレビ朝日の林美桜アナウンサーが、出演番組での衣装ショットを公開した。林アナは５日までに自身のインスタグラムを更新。「Ｊチャンネル衣装」と記し、白の透け感のあるジャケットにブラウンのワンピースを合わせたコーディネートと、爽やかな水色のシャツに白のロングスカートを合わせたコーデで、ほほ笑むショットを披露した。この投稿にフォロワーからは「美桜さんどの衣装もめちゃくちゃ似合って素敵ですね」「美人さ