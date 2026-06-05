9人組グループ・Snow Manが出演する5日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』2時間SP（後7：00）は、『それスノ』版「未成年の主張」第5弾＆「立入禁止企画」の第7弾を届ける。【写真】「未成年の主張」企画に参加する向井康二＆ラウール『それスノ』版「未成年の主張」では、向井康二とラウールが埼玉の西武台高等学校・西武台新座中学校へ。今回も、生徒たちが校舎の屋上から思いの丈を叫ぶ。令和ならで