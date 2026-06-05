4日、高市早苗自民党総裁は、以前より議題に上がっていた衆院議員定数削減について、比例代表の45議席を対象とする方向で調整していることがわかった。 衆院議員定数削減は、日本維新の会が自民党と連立する際、「大阪の副首都構想」「社会保障改革」「衆院議員定数の1割削減」の3つを条件として提案、そのうちのひとつがついに果たされようとしている。 関連記事：超短期決戦に豪雪が重なった衆議院選解決できる「電子投票