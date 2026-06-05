参政党の外国人政策を、外国人政策タスクフォース（TF）座長の梅村みずほ参議院議員に聞いた。2回の掲載のうち「後編」は、問題の各論を語る。 参政党の政策に外国人差別はありません梅村みずほ参院議員・外国人問題TF座長に聞く（前編）から続く 外国人による土葬の要求が、各地でトラブルを招いているが、梅村議員ら参政党は、埋葬においては原則火葬にして土葬を禁じる法案を検討するという。さらに今のような上限