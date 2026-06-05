タレントの田中律子（54）が、俳優の熊谷真実（66）と、サウナを楽しむ水着姿を披露し、絶賛の声が寄せられている。【映像】田中律子、山の家でサウナを楽しむ水着姿東京・海の家・山の家の3拠点で生活している田中。これまで、Instagramで、「山の家」に設置されているサウナを満喫する様子や、「海の家」で育てたバナナを収穫する様子など、日常を発信してきた。田中律子、熊谷真実との水着ショット披露2026年6月4日の投稿