ものまね芸人の沙羅が４日、インスタグラムを更新。広末涼子との２ショットをアップした。沙羅は「お久しぶりに広末涼子さんにお会いできました可愛すぎて吸い込まれそうになりました」と投稿。広末は真っ赤なノースリーブのワンピースドレス、沙羅は広末のものまねで髪型を寄せ、白いオーバーブラウス姿で、雰囲気もそっくり。「写真をとらせて頂いた時私の顔を見て、口元を寄せてくださいました笑」と雰囲気が似ていた