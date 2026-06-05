自民党は5日、「副首都」の設置を可能とする法案の原案について党内で協議したが、法案の中身を疑問視する声が相次いだ。一方、同じく党内の部会を開いた日本維新の会は、法案を了承した。自民の簗和生衆議院議員は協議後、発言者の多数から反対意見が出たことを明らかにした。特に異論が多かったのは、大阪市などの政令指定都市を廃止して東京23区のような特別区を設置できる「大都市法」の改正を、法案の附則に盛り込んだ部分だ