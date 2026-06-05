5人の子どもを育てるタレントの辻希美さんが5月末、自宅の庭での水遊びの模様を投稿しました。 【写真を見る】【 辻希美 】愛娘・夢空ちゃん「初水遊び」自宅の庭で「夢中になって遊んで」からの「お昼寝」辻さんは「今日はプールしたょ」とテキスト。写真には、自宅の庭の奥にプールを立ち上げてそこに浸かる夫の杉浦太陽さんと三男の幸空（こあ）さんが写っていて、手前には大きく夢空ちゃんの姿が。 「夢は初水遊び」