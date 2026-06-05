スーパーの野菜売場を眺めると、子どもの頃に通った八百屋とはずいぶん様変わりしたと感じる。見慣れなかった野菜も今では当たり前に並び、「いつ頃から定着したのだろう」と思うことがある。▼振り返れば、日本で食べられている野菜の多くは海外が原産地だ。大根やなすなどは奈良時代以前、ほうれんそうやかぼちゃ、じゃがいもは江戸時代に伝来した。さらに平成にはアボカドやズッキーニ、パクチーなどが食卓に定着。日本人は時