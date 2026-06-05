Amazonの動画配信サービス「Prime Video」で、世界中の視聴数上位10作品が「TOP 10 Prime Original Films and Series」として発表されるようになった。5月25日～31日のランキングでは、「日本三國」がグローバル10位・非英語圏2位に、「バチェロレッテ・ジャパン」が非英語圏TVシリーズで10位にランクインした。 「日本三國」Prime Videoで見放題配信中 (C)松木いっか／小学館／日本三國製作委員会