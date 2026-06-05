SWITCHBOTは、屋外用のセキュリティカメラ「SwitchBot 屋外パンチルトカメラ5MP」を6月5日に発売する。本体価格は8980円で、発売記念キャンペーンにより15%オフの7674円に割引される。 また、サブスクリプションプラン「AIガードプラン プレミアム」（カメラ1台あたり月額500円）も用意されている。AIがカメラの映像を解析して「何が起きたか」をプッシュ通知するほか、言葉で探せる映像検索、1日の出来事を