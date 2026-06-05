モンテレイ郊外のグラウンドで急きょ、トレーニング開始を余儀なくされた日本代表(C)Getty Images灼熱のワールドカップ（W杯）に向けた最終調整がいよいよ本格的に始まった。5月31日に東京の国立競技場で、本大会前最後の親善試合となるアイスランド戦で第1次合宿を打ち上げた日本代表は、現地時間6月3日から事前合宿地であるメキシコ・モンテレイでトレーニングを再開させた。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ