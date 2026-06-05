城下町の初夏を彩る金沢百万石まつりが6月5日に開幕し、金沢市内の神社では祭りの成功を祈る神事が執り行われました。兼六園に隣接する金澤神社の境内では、午前9時から「お水とりの儀式」が行われました。荘厳な雰囲気の中、宮司が金沢の地名の由来とされる「金城霊沢」から、柄杓を使って木桶に水をくみ上げ神社に奉納する様子を、観光客らが静かに見守っていました。京都からの見物客「あまりのすばらしさに圧倒された。厳かな