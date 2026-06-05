第一三共ヘルスケアは、6月4日〜10日の「歯と口の健康週間」に合わせ、若年層における歯周病リスクへの注意喚起とセルフケアの重要性について情報発信を行った。あわせて、高校生のヘルスリテラシー向上を目的とした「出張授業」プログラムを今年も始動し、昨年の様子をまとめた動画をウェブサイトで公開している。高校生対象の全国「出張授業」(過去開催時)近年、若年層で歯周病が進行するケースが増加している。厚生労働省の調査