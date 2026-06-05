元ＡＫＢ４８で女優の前田敦子が４日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）に出演。仲良くなるタイプの男性を明かした。この日は一般的にアニメや漫画などの背景に登場する「その他大勢（モブキャラクター）」の「モブ男」と「モブ女」をテーマにトーク。前田は「私、よく考えたらモブ男と仲良くなるかもしれないですね」と語った。共演者が「へえーー」「あーそう！」と驚く中、前田は「友