藤井聡太棋聖に服部慎一郎七段が挑戦するヒューリック杯第97期棋聖戦五番勝負（主催：産経新聞社、日本将棋連盟）は、第１局が６月４日（木）に千葉県木更津市の「龍宮城スパホテル三日月」で行われました。対局の結果、挑戦者用意の急戦策を打ち破った藤井棋聖が99手で勝利。快勝といえる内容で好スタートを切りました。○期待の新鋭が挑む！藤井棋聖は７連覇を、服部七段は初タイトルを目指す戦い。注目のシリーズは振り駒で後手