退職交渉に関する仕事を弁護士らに違法に紹介したとして、弁護士法違反などの罪に問われた退職代行サービス「モームリ」運営会社の元社長とその妻の裁判で、検察側は元社長に懲役2年、妻に懲役1年6か月をそれぞれ求刑しました。「モームリ」運営会社「アルバトロス」と、その元社長・谷本慎二被告（37）、妻の志織被告（32）は、報酬を得る目的で男女174人の退職交渉に関わる法律事務を弁護士らに違法に紹介した罪などに問われてい