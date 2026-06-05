フリーの森千晴アナが５日までに自身のインスタグラムを更新。オーストラリア・シドニーを訪れた様子を公開した。「シドニーコアラって何でこんなにかわいいんだろう…」とつづった森アナは青色のカーディガンにジーンズを合わせたコーディネートで、動物園でコアラと写る写真をアップ。また「シドニーの街が湾越しに見えたて（原文ママ）綺麗だった」と記し、シドニーの高層ビル群を見渡せる場所で笑顔を見せるショットなど