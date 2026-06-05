アンソロピックのロゴ（ロイター＝共同）日立製作所が米新興企業アンソロピックと最新人工知能（AI）「クロード・ミュトス」のアクセス権が付与される契約を結んだことが5日、分かった。エネルギー分野をはじめとするインフラに対するサイバー攻撃対応を強化する狙いがある。ミュトスはセキュリティー上の脆弱性を見つけ出す能力が格段に高く、悪用防止のためアクセス権が限定されている。アンソロピックは、日立が社会インフ