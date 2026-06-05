タレントの今田耕司（60）が5日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）に出演。ゲストをいきなり一喝した。ゲストコーナーで今田は「本日のゲストは金返せ！千鳥・大悟です！」と呼び込み。大悟も大笑いで「3万足らんだけ。だいぶ説明せんと。大悟です」と登場した。先日、日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」にゲスト出演し、人気コーナー「グルメチキンレースゴチになり