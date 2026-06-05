戦後昭和を代表するスーパースターのひとり、小林旭（８７）が４日に東京・浅草公会堂でコンサートを開いた姿が話題になっている。今年は日活デビュー７０周年で１１月に米寿を迎える記念イヤー。コンサート「永久不滅のマイトガイ」の東京公演を行い、約１０００人のファンを集め「熱き心に」など全１９曲を歌唱した。ＭＣでは健康法を、ＣＭで見たサプリを購入するなど４０種類くらい飲んでいると語った。健在ぶりが伝わり