第39期竜王戦（主催：読売新聞社）はランキング戦が大詰め。６月４日（木）には１組決勝の伊藤匠二冠―永瀬拓矢九段の一戦が東京・将棋会館で行われました。対局の結果、得意の角換わり腰掛け銀を用いて右玉攻略に成功した永瀬九段が137手で勝利。混戦の終盤を制して１組優勝を果たしました。○最先端の右玉戦ともに本戦進出は決めており、どちらが組優勝を勝ち取るかという一戦。１組優勝者はあと１勝で挑戦者決定戦進出が決まる