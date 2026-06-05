YOSHIKIさんがプロデュースするダンスボーカルグループ「XY」が公式サイトで、3人のメンバーの来月1日での卒業を発表しました。 【写真を見る】【 XY 】YOSHIKIプロデュースグループから「P→★・KOSEI・MITCHY」3人が卒業7/1開催「XY - UNTITLED -」の出演をもって最後公式サイトでは「P→★・KOSEI・MITCHY卒業のご報告」と題して投稿。「この度、2026年7月1日（水）をもちまして、P→★、KOSEI、MITCHYがグループを卒業